Düğüne Giderken Çatışmanın Ortasında Kaldılar! Çifti Ölüm Ayırdı

Adana'nın Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde 30 Nisan 2023’te, husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Bu sırada olayla ilgisi olmayan otomobille düğüne giden Hasan ve Beşire Önder çifti, çatışmanın ortasında kaldı. Hasan Önder başından, eşi ise vücuduna isabet edenle kurşunla yaralandı. Önder çifti ile şüphelilerden yaralanan Remzi B. hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Önder, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası yakalanıp tutuklanan şüpheliler, R.B., A.C., E.B., A.D., H.Ş., R.A., İ.B., İ.A. ve olaydan sonra kaçan ve hakkında yakalama kararı bulunan İ.Ş. ile ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, 9 sanık hakkında, ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Mala zarar verme’, ‘Kadına karşı basit yaralama’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından iddianame hazırladı. Adana 7.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi. Savcı, sanıklar hakkında 2,5 yıldan müebbet hapse kadar değişen oranlarda hapis cezası talep etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

İddianamede, sanıklardan İ.B. ve H.Ş. arasında husumet bulunduğu ve bu yüzden gruplaşma olduğu belirtildi. Sanıklardan H.Ş., İ.Ş. ve İ.A.’nın Barbaros Mahallesi’nde sokakta beklerken, diğer gruptan İ.B., R.B. ve A.C.’nin geldiği, aralarında silahlı çatışma çıktığı ifade edilen iddianamede, çatışma sırasında sokaktan geçen Hasan Önder’in 3 kurşunla hayatını kaybettiği, eşi Beşire Önder’in de yaralandığı, sanıklardan H.Ş.’nin de sanık R.B.’yi yaraladığı kaydedildi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.

Kaynak: DHA