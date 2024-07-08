3'üncü Kattaki Balkondan 'Düşen' Kadın Ağır Yaralandı! Hayati Tehlikesi Sürüyor

Kastamonu’da bir kadın üçüncü kattaki balkondan düştü. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3'üncü Kattaki Balkondan 'Düşen' Kadın Ağır Yaralandı! Hayati Tehlikesi Sürüyor

Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde dün gece saatlerinde S.S. isimli kadın, apartmanın üçüncü katında bulunan evindeki balkondan düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Alkollü olduğu iddia edilen kadının balkona çıktığı sırada dengesini kaybettiği öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan kadın, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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