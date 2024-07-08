İstanbul'da Maganda Dehşeti! Yol Verme Kavgasında Döverek Bayılttılar

İstanbul Beykoz Riva'da iki grup arasında yol verme kavgası çıktı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldüresiye dövülen genç bayılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da Maganda Dehşeti! Yol Verme Kavgasında Döverek Bayılttılar

Trafik magandaları dehşet saçmaya devam ediyor. Beykoz Riva'da iki grup arasında çıkan yol verme tartışmasında korku dolu anlar yaşandı.

İki grup arasında çıkan tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil oldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldüresiye dövülen genç bayıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yol ringe döndü: Trafikte yol verme kavgasıYol ringe döndü: Trafikte yol verme kavgasıGüncel

Kaynak: İHA

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