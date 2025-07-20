Serinlemek İçin Girdiği Gölde Boğuldu

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü’ne serinlemek için giren bir kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Serinlemek İçin Girdiği Gölde Boğuldu
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Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü’nde serinlemek için suya giren 34 yaşındaki Mehmet Salih Çekip’ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye, İlçe Jandarma Komutanlığı, JAK, SAK ve AFAD timleri ile sağlık ekiplerinden oluşan 40 kişilik ekip sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu Çekip’in cansız bedeni ekiplerce gölden çıkarıldı.

Çekip’in Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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