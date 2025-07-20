Şişli'de Korku Dolu Anlar: Büyük Bir Gürültüyle Devrildi, Şans Eseri Yaralanan Yok

İstanbul Şişli'de facianın eşiğinden dönüldü. Ağaçtan kopan büyük dal parçaları park halindeki otomobil üzerine düştü. Korkutan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Şişli'de Korku Dolu Anlar: Büyük Bir Gürültüyle Devrildi, Şans Eseri Yaralanan Yok
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Teşvikiye Mahallesi Av. Süreyya Ağaoğlu Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde bulunan kurumuş ağaçtan kopan büyük dal parçaları, park halindeki otomobilin üzerine ve yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, şerit çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri ise kopan dalları keserek aracın üzerinden ve yoldan kaldırdı. Otomobilin hasar gördüğü olayda, çalışma sırasında sokak araç geçişine kapatıldı.

Olay anında yaşadıklarını basın mensuplarına anlatan Efe Engez, "Aracı geçtikten sonra arkamdan ağaç devrildi. Hiç kimse yoktu, rüzgar da yoktu, ağaç çürüdüğü için kendi kendine devrildi. Yürüyordum, eşim aşağıda kedi besliyordu. Ben de onlara su almak için arkadaşımın kafesine doğru yürürken oldu. Ben geçtikten üç adım sonra ağaç arkamdaki aracın üzerine devrildi, kıl payı kurtuldum." dedi.

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