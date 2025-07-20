Denizli Merkezli Dolandırıcılık Soruşturmasında 9 Kişi Daha Tutuklandı

Denizli merkezli yürütülen ve 6 ili kapsayan dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 9 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Denizli Merkezli Dolandırıcılık Soruşturmasında 9 Kişi Daha Tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet sitelerine sahte eskort ilanları vererek vatandaşları kandıran organize suç örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürdü. Suç örgütünün yöneticileri ve üyeleri, yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Denizli, İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Aydın ve Osmaniye’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

4 Temmuz'da düzenlenen baskınlarda 5’i kadın olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bu son tutuklamalarla birlikte, operasyon kapsamında cezaevine gönderilen şüpheli sayısı 26’ya yükseldi.

NE OLMUŞTU?

4 Temmuz tarihinde gerçekleşen operasyonlarda, internet sitelerine verilen sahte eskort ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne mensup 22 kişi yakalanmıştı. Şüphelilerin, tuzağa düşürdükleri kişileri telefonla arayıp kendilerini avukat olarak tanıttıkları ve mağdurlara "escortla buluşmaya gelmedikleri için haklarında dava açılacağı" şeklinde tehditlerde bulunarak para talep ettikleri belirlendi.

Emniyetin tespitlerine göre zanlılar, bu yöntemle en az 35 kişiyi yaklaşık 12 milyon lira dolandırdı.

Kaynak: AA

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