Sarıgöl Jandarmasından Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Manisa Sarıgöl Bağlıca Mahallesi'nde 26 Şubat Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında alınan bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, hızla harekete geçti. Ekipler, AOAA (31), BT (34), MS (28), Ö.T. (32), MA (27) isimli kişilerin üzerinde ve HB (45) isimli şüphelinin ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, 6 adet kullanma aparatı (bong), 1 adet ruhsatsız av bölmesi, 25 adet fişek, 1 adet kasatura ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA