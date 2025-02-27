Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda 2 parça halinde toplam 38,12 gram bonzai, 8 gram metamfetamin, 0,36 gram bonzai ham maddesi, 1 sentetik ecza hap, 2 paket halinde toplam 200 gram uyuşturucu madde çoğaltmak için kullanılan tütün ve 1 şişe halinde uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan aseton ele geçirildi. Olayla ilgi gözaltına alınan 64 yaşında İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA