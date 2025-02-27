Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kars’ta polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda 2 parça halinde toplam 38,12 gram bonzai, 8 gram metamfetamin, 0,36 gram bonzai ham maddesi, 1 sentetik ecza hap, 2 paket halinde toplam 200 gram uyuşturucu madde çoğaltmak için kullanılan tütün ve 1 şişe halinde uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan aseton ele geçirildi. Olayla ilgi gözaltına alınan 64 yaşında İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kars
Aydın'da "Sevimli Patiler Sevgi Evi" Açıldı Aydın'da "Sevimli Patiler Sevgi Evi" Açıldı
Diyarbakır’da Sahte İçki Operasyonu, 60 Litre Ele Geçirildi Diyarbakır’da Sahte İçki Operasyonu, 60 Litre Ele Geçirildi
Siirt'te Üzüm Üretiminde Rekor Artış Siirt'te Üzüm Üretiminde Rekor Artış
3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor 3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor
Nevruz Ne Zaman Kutlanır? Nevruz Bayramı Nedir Nevruz Ne Zaman Kutlanır? Nevruz Bayramı Nedir
Kara Yolunda Mahsur Kalan 80 Kişi Kurtarıldı Kara Yolunda Mahsur Kalan 80 Kişi Kurtarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı
Ünlü İş İnsanı Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu Ünlü İş İnsanı Evinde Ölü Bulundu
Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de
Dursun Çiçek'ten CHP'de Ön Seçim İddiası: Mansur Beye '2. Aday' Sözü Verilmiş Dursun Çiçek'ten CHP'de Ön Seçim İddiası