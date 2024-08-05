Sara Nöbeti Geçirirken Baraja Düştü! Boğularak Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gezmeye çıkan Özcan Kutluk, sara nöbeti geçirdiği esnada Yüksekova Dilimli Barajı'na düştü. Barajdan çıkarılan Kutluk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Sara Nöbeti Geçirirken Baraja Düştü! Boğularak Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova Dilimli Barajı'nda öğle saatlerinde arkadaşlarıyla beraber baraj kenarında gezmeye çıkmaya Özcan Kutluk (35), sara nöbeti geçirdiği esnada baraj suyuna düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar Kutluk'u barajdan çıkartmak için harekete geçti.

Sara Nöbeti Geçirirken Baraja Düştü! Boğularak Hayatını Kaybetti - Resim : 1Sonrasında 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri suya düşen Kutluk'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özcan Kutluk kurtarılamadı.

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Jandarma yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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