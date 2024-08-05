Otomobil Park Halindeki TIR’a Çarptı: 4 Kişi Yaralandı
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde park halindeki TIR’a otomobil çarptı. Çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dün saat 15.45 sıralarında Giresun-Yağlıdere kara yolunun Üçtepe beldesi Kardağ Su Fabrikası mevkisinde meydana gelen kazada, Bekir Aydın'ın kontrolündeki otomobil, yolun sağ tarafında park halindeki tıra arkadan çarptı. Yaşanan kazada araçta bulunan Güler Aydın, Yaşar Güner ve Yunus Güner yaralandı. Yaralılar Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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