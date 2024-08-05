Çankırı’da 51 Şahıs ve 2 Göçmen Yakalandı: 6’sı Tutuklandı

Çankırı’da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda aranan 51 şahıs ile 2 göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 6’sı tutuklandı.

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Çankırı’da 51 Şahıs ve 2 Göçmen Yakalandı: 6’sı Tutuklandı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs ile 2 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 0,85 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza hapı, 8 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet tabanca ve 1adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 51 şahıstan 6’sı tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.

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Kaynak: İHA

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