Kestiği Ağacın Altında Kalan Orman İşçisi Hayatını Kaybetti

Bartın'-Karabük arasında bulunan Büyükdüz'de ağaç kesen orman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kestiği Ağacın Altında Kalan Orman İşçisi Hayatını Kaybetti

Bartın'ın Ulus ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.

Olay, Bartın-Karabük arasında bulunan Büyükdüz mevkisinde meydana geldi. Halil Tezel (54) isimli işçi, ormanda çalıştığı sırada kestiği ağacın altında kaldı. Tezel'i gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tezel'in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından talihsiz işçinin naaşı morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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