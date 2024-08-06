Şanlıurfa'da Termometreler 46 Dereceyi Gösterdi
Şanlıurfa'da sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Termometreler bugün 46 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar açık alanlara akın etti.
Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, termometreler 46 dereceyi gösterdi. Kentte vatandaşlar, parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.
Bazı vatandaşların ise şemsiye kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.
Kaynak: AA
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