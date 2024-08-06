Tekirdağ'da Trafik Kazası: Elektrikli Motosiklet ile Otomobil Birbirine Girdi

Tekirdağ'da elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü çocuk yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Tekirdağ'da Trafik Kazası: Elektrikli Motosiklet ile Otomobil Birbirine Girdi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı ile Yeni Cami Caddesi kavşağında Atatürk Kültür Merkezi yanında trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile 14 yaşındaki P.A.A. idaresindeki elektrikli motosiklet çarpıştı, çocuk sürücü yaralandı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri P.A.A.’yı ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede kontrolleri devam eden yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada kullanılmaz hale gelen elektrikli motosiklet çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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