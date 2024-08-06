Kocaeli'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu! Soruşturma Başlatıldı

Kocaeli'de İzmit Körfezi'nde erkek cesedi bulundu. Ceset otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu! Soruşturma Başlatıldı

Kocaeli'de saat 08.30 sıralarında İzmit Körfezi İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Park İçi Yolu Sokak mevkiinde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre; kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta denizde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şubesi ekipleri bölgede tarama yaparken, sağlık ve polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Dalgıç polisleri tarafından denizde hareketsiz yatan kişi kıyıya çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cesedin üzerinden Mustafa Zeki Kayış'a ait kimlik çıkarken, çevrede yapılan incelemede Kayış'a ait olduğu değerlendirilen eşyalar bulundu. Ceset otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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