Şanlıurfa’da Korkunç Fırtına! Çatılar Uçtu, Tarlalar Zarar Gördü
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aniden çıkan fırtına evlerin çatılarını uçurdu, tarlalara ve araçlara zarar verdi. Can kaybı yaşanmazken, vatandaşlar onarım çalışmalarına başladı.
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Ortataşlı Mahallesi'nde aniden bastıran fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, mercimek ekili tarlalarda ciddi zarar meydana geldi. Rüzgarın şiddetiyle bir araç da hasar gördü.
CAN KAYBI VE YARALANMA YOK
Fırtına sonrası mahalle sakinleri zor anlar yaşarken, hasar gören alanlarda vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik ve onarım çalışmalarına başladı. Fırtınada ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Kaynak: İHA
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