Şanlıurfa'da Örtü Yangını: Ekipler Alarma Geçti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde örtü yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da Örtü Yangını: Ekipler Alarma Geçti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırsal Akpınar Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Karadan başlatılan müdahaleye havadan bir helikopter de destek verdi.

Bölgede etkili olan rüzgar ekiplerin çalışmasını zaman zaman zorlaştırdı. Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu yangını kontrol altına alan ekiplerin, bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Yangın nedeniyle bölgedeki bazı ağaçlar da zarar gördü.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Çaydan Tasarruf İçin İkinci Kez Demlemek Yaralı mı Zararlı mı? Gerçekler Doktorları Bile Şaşırttı Çaydan Tasarruf İçin İkinci Kez Demlemek Yaralı mı Zararlı mı? Gerçekler Doktorları Şaşırttı
Ordu'da Korkutan Kaza! Burunları Bile Kanamadı Ordu'da Korkutan Kaza! Burunları Bile Kanamadı
Bilim İnsanları Dünya'nın En Eski Kayıp Kıtasını Ortaya Çıkardı: Büyük Sır Çözülüyor! Büyük Sır Çözülüyor! Kayıp Kıta Ortaya Çıktı
Bodrum'da Makilik Alanda Korkutan Yangın Bodrum'da Makilik Alanda Korkutan Yangın
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay! Sadece O Kişiler Yararlanacak Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay!
BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı
Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda
BES'te Büyük Altın Rüzgarı: Tarihi Seviye Görüldü BES'te Büyük Altın Rüzgarı, Tarihi Seviye Görüldü