Ordu'da Korkutan Kaza! Burunları Bile Kanamadı
Ordu’nun Ünye ilçesinde İKİ otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri takla attı. Sürücüler ise yara almadan kurtuldu.
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Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun istikametine seyir halinde ilerlemekte olan E.B. idaresindeki 52 ABC 367 plakalı otomobil, tali yola dönmeye çalışan M.S.A.’nın kullandığı 07 CAD 094 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği her 2 otomobil savruldu. Kazada M.S.A. idaresindeki 07 CAD 094 plakalı otomobil takla atarken, araç sürücüleri kazada yara almadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA