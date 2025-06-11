İki Aile Arasında Silah ve Bıçaklı Kavga: Yaralılar Var
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan kavgada silah ve bıçaklar çekildi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesi'nde Suriye uyruklu aileler arasında çıkan tartışma, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada, Basil Suud ve Mustafa Soud bıçakla, Abdullah Suud silahla yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatırken mahallede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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