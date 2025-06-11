Çarptığı Yayayı Öldürüp Kaçtı

Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücü her yerde aranıyor.

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Çarptığı Yayayı Öldürüp Kaçtı
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Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Şeyh Edipali Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Sümeyye Yakar’a otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yakar, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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