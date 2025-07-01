Samsun’da Sahte Çek Dolandırıcısı Kıskıvrak Yakalandı

Samsun’da, sahte çekle dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan U.H.K., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’da Sahte Çek Dolandırıcısı Kıskıvrak Yakalandı
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Samsun’da, sahte çekle dolandırıcılık suçundan aranan U.H.K., polis tarafından yakalandı. Samsun, İzmir, Adıyaman ve Osmaniye illerinde hakkında 6 farklı yakalama müzekkeresi bulunan U.H.K.’nin, borç aldığı kişilere sahte çek vererek çok sayıda vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla U.H.K.’yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 8 yıl, “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası ve 10 bin TL adli para cezasıyla arandığı belirlendi. Ayrıca, “resmi belgede sahtecilik” suçundan ifadesine yönelik bir arama kaydı bulunan U.H.K.’nin 17 Şubat 2025 tarihinde cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen U.H.K., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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