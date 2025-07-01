İnternetten Dolandırıcılık Yapan Çift Tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir aranan çifti yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucunda ikilinin Sancaktepe’de bir evde saklandığı belirlendi. Polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı.

79 FARKLI DOSYADAN ARANIYORDU

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Buse Yılmaz’ın (31) dolandırıcılık başta olmak üzere 14 ayrı suç kaydı bulunduğu ve Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden 53 farklı dosyadan arandığı anlaşıldı. Eşi Turan Yılmaz’ın (48) ise 46 suç kaydı olduğu ve 79 farklı dolandırıcılık dosyasından arandığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Çiftin, çeşitli internet sitelerinde sahte ilanlar vererek vatandaşlardan ürün bedeli adı altında para topladığı, ancak ödemeyi alan kişilere ya ürün göndermediği ya da farklı ve değersiz ürünler yolladığı öne sürüldü. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kaynak: DHA