Acil Kodlu Yazı Gönderildi, Alarm Verildi! Ülke Genelindeki Hayvan Pazarları İçin Flaş Karar

Kurban Bayramı öncesi artan hayvan hareketliliği nedeniyle şap hastalığına karşı alarma geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde bütün hayvan pazarlarının kapatılması kararını aldı. Kapatılma kararının ikinci bir emre kadar süreceği bildirildi.

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Acil Kodlu Yazı Gönderildi, Alarm Verildi! Ülke Genelindeki Hayvan Pazarları İçin Flaş Karar
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Çorum, Balıkesir, Sivas, Bursa, Şırnak’taki hayvan pazarlarında şap hastalığının alarm vermesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Acil Kodlu Yazı Gönderildi, Alarm Verildi! Ülke Genelindeki Hayvan Pazarları İçin Flaş Karar - Resim : 1

81 İLE ACİL YAZI

İllerde farklı noktalarda uygulanan karantina sonrasında bakanlık, 81 ilin tarım ve orman il müdürlüklerine acil yazı gönderdi. Ülke genelinde hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığı bildirildi.

Acil Kodlu Yazı Gönderildi, Alarm Verildi! Ülke Genelindeki Hayvan Pazarları İçin Flaş Karar - Resim : 2

Genel Müdür Ersin Diler imzalı "acele" kodlu yazıda salgın nedeniyle şap hastalığı vakalarında artış gözlemlendiği belirtilerek, hasta hayvanlardan numuneler toplandığı, hayvan hareketleri kısıtlandığı, farkındalığı artırmak üzere eğitim ve saha tatbikatları yapıldığı aktarıldı.

Acil Kodlu Yazı Gönderildi, Alarm Verildi! Ülke Genelindeki Hayvan Pazarları İçin Flaş Karar - Resim : 3

'İKİNCİ BİR EMRE KADAR...'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hasta hayvanlardan alınan numunelerde şap hastalığı etkeni virüsler üzerinde yapılan çalışmalarda genetik/antijenik değişiklikler tespit edilmiştir. Yeni ortaya çıkan bu virüs tiplerine karşı koruyucu aşı üretimi tamamlanmış ve sahada kullanıma başlanmıştır. Ancak kısa sürede duyarlı türden tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir. Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu kapsamda hayvan satış yerlerinde (hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi, park ve panayırları), hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olması hastalığın yayılımında yüksek risk oluşturacağından iliniz genelinde faaliyet gösteren hayvan satış yerlerinin tamamının ikinci bir emre kadar ivedi bir şekilde kapatılması hususunda gereğini rica ederim.

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Kaynak: İHA

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Sivas Tarım ve Orman Bakanlığı
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