Adıyaman’da Otomobil Park Halindeki Minibüse Çarptı: 1 Yaralı

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Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 988 Sokak’ta, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BHD 586 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 02 S 0241 plakalı minibüse çarptı. Kazada otomobilde bulunan Mehmet E. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA