Adıyaman’da Otomobil Park Halindeki Minibüse Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman Bahçelievler’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, park halindeki minibüse çarptı; kazada Mehmet E. yaralandı.

Adıyaman’da Otomobil Park Halindeki Minibüse Çarptı: 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 988 Sokak’ta, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BHD 586 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 02 S 0241 plakalı minibüse çarptı. Kazada otomobilde bulunan Mehmet E. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı, Yol Trafiğe KapandıSamsun'da Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı, Yol Trafiğe KapandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Adıyaman Trafik kazası
Kırklareli’nde Jandarma Denetiminde 221 Sürücüye Ceza Kırklareli’nde Jandarma Denetiminde 221 Sürücüye Ceza
Resmen Duyuruldu! Fenerbahçe İmzayı Attırdı Resmen Duyuruldu! Fenerbahçe İmzayı Attırdı
Bugün Söylediklerinize Dikkat Etmeniz Gereken 3 İşaret Bugün Söylediklerinize Dikkat Etmeniz Gereken 3 İşaret
Adıyaman’da Otomobil Minibüse Çarptı: 1 Yaralı Adıyaman’da Otomobil Minibüse Çarptı: 1 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak
Tüm Memur ve Emekliler İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak? Tüm Memur ve Emekliler İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak?
Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu! Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu!
Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor
Ehliyet Sahipleri Dikkat! Bu Tarihi Kaçıran Dizlerini Dövecek: 15 TL'lik Ücret 7 Bin 438 TL'ye Fırlayacak Ehliyet Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış: 15 TL'lik Ücret 7 Bin 438 TL'ye Fırlayacak