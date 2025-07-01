Kocaeli’de TEM Otoyolu’nda 9 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Kocaeli’de durdurulan bir araçta, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 8 paket halinde 9 kilogram kokain bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kocaeli’de TEM Otoyolu’nda 9 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
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Kocaeli’de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü girişinde bir araç durduruldu. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan detaylı aramada, aracın yasal yükü içerisine gizlenmiş 8 paket halinde toplam 9 kilogram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

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