Samsun’da 23 Yaşındaki Genç Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Samsun’un Canik ilçesine bağlı Avluca Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Burhan Güngör ormanlık alanda ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, Güngör’ün cansız bedeni bölgede tüfekle vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Burhan Güngör’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA