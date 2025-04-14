Kocaeli’de 4 Katlı Binada Korkutan Yangın

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kocaeli’de 4 Katlı Binada Korkutan Yangın

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Kazım Karabekir Mahallesi Şahin Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın çatı katında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Y

angın sırasında çatı katında mahsur kalan 40 yaşındaki Muhammet Ali Alma, hayatını kaybetti.

Olayın ardından yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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