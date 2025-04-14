Kocaeli’de 4 Katlı Binada Korkutan Yangın
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Kazım Karabekir Mahallesi Şahin Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın çatı katında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Y
angın sırasında çatı katında mahsur kalan 40 yaşındaki Muhammet Ali Alma, hayatını kaybetti.
Olayın ardından yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA