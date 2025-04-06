Sağlık Çalışanları 73'üncü Kez Gazze İçin Yürüdü

Erzurum'da, sağlık çalışanları Gazze’de yaşanan zulmü protesto etmek için 73'üncü kez bir araya geldi. Sağlıkçılar yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptı.

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Sağlık Çalışanları 73'üncü Kez Gazze İçin Yürüdü

Erzurum'da, Lala Mustafa Paşa Cami avlusunda toplanan sağlık çalışanları, yürüyüş sonrası Yakutiye Medresesi önünde basın açıklaması yaptı.

73 haftadır bir araya gelen sağlıkçıları adına konuşan Tıp Fakültesi Öğrencisi Hakan Sümbül, Gazze halkına "Selam olsun" diyerek sözüne başladı ve şöyle devam etti:

"Bunca vahşete rağmen canlarıyla, kanlarıyla, imanlarıyla mücadele eden; her yıkımın karşısında Allah’a tam teslimiyet gösteren Gazze halkına. Selam olsun soğuk sıcak demeden, bayram seyran dinlemeden 73 haftadır buraya gelen sebat ehli insanlara Selam olsun kim var diye arkasına sağına soluna bakmayan, ben varım Allah'ım diyerek öne atılan diğergam insanlara. Bugün burada; önümüze hazır sunulan sahte gündemlerden kurtulup asıl konumuzu hatırlamak için toplanmış bulunmaktayız. Bir yanda futbolun konuşulduğu evlerden yükselen gol sesleri, diğer tarafta uluslararası yapılan güçlü boykotumuza "işe yaramaz" diyen küçük topluluğun yeni boykot girişimleri konuyu yine Filistin’den saptırdı."

Kaynak: İHA

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