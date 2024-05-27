Sabah iş yerine gelen esnaf, ceset buldu!

Fethiye Taşyaka Mahallesi’nde sabah saatlerinde sokakta erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde cesedin 58 yaşındaki Şenol Mert’e ait olduğu tespit edildi.

Kafasında ve elinden yaralı olduğu görülen Mert’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, ilk olarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna, oradan da Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: İHA