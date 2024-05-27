Sabah iş yerine gelen esnaf, ceset buldu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sanayi bölgesinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf sokakta bir erkek cesedi buldu.

Sabah iş yerine gelen esnaf, ceset buldu!

Fethiye Taşyaka Mahallesi’nde sabah saatlerinde sokakta erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde cesedin 58 yaşındaki Şenol Mert’e ait olduğu tespit edildi.

Kafasında ve elinden yaralı olduğu görülen Mert’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, ilk olarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna, oradan da Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler
Muğla Fethiye
Alkol komasına girip kafasını yardı, yardıma gelenlerden sigara istedi Alkol komasına girip kafasını yardı, yardıma gelenlerden sigara istedi
"İstihbarattan arıyoruz" dedi, Iraklı aileyi 2 milyon 278 bin lira dolandırdı "İstihbarattan arıyoruz" dedi, Iraklı aileyi 2 milyon 278 bin lira dolandırdı
NOW TV nasıl böyle bir hata yaptı. Yıllardır kanalın yüzüydü.... Artık Show TV'de NOW TV nasıl böyle bir hata yaptı. Yıllardır kanalın yüzüydü.... Artık Show TV'de
Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken Oktay Kaynarca'nın yeni projesi sızdı Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken Oktay Kaynarca'nın yeni projesi sızdı
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Türkiye Voleybol Federasyonu, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ü yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar! TVF, THY’yi yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar!
Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı! Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı!
Ayşe Ateş: Eşim suikastten birkaç ay önce "Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor" dedi Sinan Ateş, eşine "Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor" demiş!
"Şampiyon olacak" demişti... Astrolog Meral Güven'den Fenerbahçe paylaşımı: Beter olun! Astrolog Meral Güven, sarı lacivertlileri kızdırdı: Beter olun!