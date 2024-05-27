"İstihbarattan arıyoruz" dedi, Iraklı aileyi 2 milyon 278 bin lira dolandırdı

Amasya’da bir kişi, kendisini 'istihbaratçı polis' olarak tanıttığı Iraklı aileyi 2 milyon 278 bin TL dolandırdı.

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"İstihbarattan arıyoruz" dedi, Iraklı aileyi 2 milyon 278 bin lira dolandırdı

Amasya’da "İstihbarattan arıyoruz" diyerek Iraklı aileyi dolandırıp aldığı para ve altınlarla kaçan şahıs, güvenlik kamerasından kimliğinin belirlenmesi sonrası gerçek polisler tarafından Sivas’ta yakalandı.

Olay, Amasya merkez Yüzevler Mahallesi'nde Iraklı bir ailenin evinde meydana geldi. 29 yaşındaki Rana Waad Elias Sheekhoo'u arayan İbrahim Aygin, “İstihbarattan polisim. Kimliğin bir suç örgütü çetesinin evinden çıktı. Seninle birlikte mağdur olan 25 kişi var. Evde kim varsa hepsini bir araya topla ve telefonun hoparlörünü aç, size tercüman getireceğiz. Bu gizli bir operasyon bu evdeki bütün telefonları toplayın ve kapatın. Telefonlardan sizi görüyoruz. Biz şimdi tutanak tutacağız. Evde ne kadar altın, para ya da yabancı para varsa hepsini söyleyin. Evi aramaya geleceğiz söylediğinizden farklı bir para bulursak hepsi elinizden alınacak" dedi.

12 saat sonra Iraklı ailenin oturduğu apartmana gelen zanlı, 50 bin dolar, 20 bin dolar değerinde altın, 620 euro ve 17 bin TL nakit para aldı. Toplam 2 milyon 278 bin TL tutarındaki para ve altınlarından olan aile dolandırıldıklarını anlayınca Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, özel bir ekip oluşturup dolandırıcıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Paraların verildiği anları görüntüleyen güvenlik kamerasından kimlik tespit çalışması yapan ekipler araç değiştirip Amasya’dan Sivas’a geçtiğini tespit ettikleri İbrahim Aygin’i, aldığı paralar ve altınlarla birlikte yakaladı. Habercilerin sorularına yanıt vermeyen Aygin, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Paralarına ve altınlarına kavuşan Iraklı ailenin kızı Rana Waad Elias, “Çok korktuk. Anneannem küçük kardeşimle apartmanın önüne inerek gelen adama hepsini teslim etti” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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İstihbarat dolandırıcılık Amasya Irak
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