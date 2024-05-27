Alkol komasına girip kafasını yardı, yardıma gelenlerden sigara istedi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi’nde, aşırı alkol sebebiyle ayakta duramayan Fatih T. yolda yürürken dengesini kaybederek düştü. Düştüğü kaldırımda ise başını beton zemine çarpması sonucu yaralandı.

Alkollü ve yaralı şahsın yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatih T. polislerden ve etrafında bulunan vatandaşlardan sigara istedi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatih T.’nin aşırı alkol alarak alkol komasına girdiği belirlendi. Fatih T. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fatih T.'nin düştüğü sırada elinde bulunan poşetler ise polis memurları tarafından toplanıp ambulans görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: İHA