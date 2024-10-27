Rizeli Vatandaş Kış Uykusuna Yatmayan Ayıya Kızdı: 'Gezme Buralarda, Doğru Yatağa'

Rize’de bir vatandaş, kar yağan yaylada kış uykusuna yatmayan ayıya kızdı. Burak Öztürk isimli vatandaşın, ayıya "Gezme buralarda git yat aşağı, çabuk doğru yatağa" diye seslendiği anlar izleyenleri gülümsetti.

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Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Vicvanak Yaylası’nda kış uykusuna yatmayan ayı, karların içerisinde yuvarlandığı sırada yayla sakini Burak Öztürk isimli vatandaş tarafından fark edildi.

'ÇABUK YATAĞA'

Ayıyı görüntüleyen Öztürk “Git yatsana, ne bekliyorsun? Git yat kar yağdı, git yat. Gezme buralarda git yat aşağı. Çabuk doğru yatağa. Hadi yürü, koş, çabuk yat aşağı bakayım hadi” diye seslendi.

Öztürk o anları sosyal medyada paylaşırken, görüntüler izleyenleri ise güldürdü.

Kaynak: İHA

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