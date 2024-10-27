Komşuların Kavgası Kanlı Bitti! Taş ve Sopalarla Birbirlerine Girdiler

Şanlıurfa'da komşular arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada 11 kişi yaralanırken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Komşuların Kavgası Kanlı Bitti! Taş ve Sopalarla Birbirlerine Girdiler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünde komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma, bir süre sonra diğer aile fertlerinin de karışmasıyla taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

11 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kavgada yaralanan 11 kişi, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, mahalle ve hastanede önlem aldı.

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Kaynak: AA

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