Polis Alarma Geçti! Kiracıdan Ev Sahibine Bomba Şoku

Bağcılar’da kiracılar ayrıldıktan sonra ev sahibi tadilat için eve usta çağırdı. Tadilat için eve gelen usta, yeleğin içerisinde borular ve kablolar görünce büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede, yeleğe kablolar ile bomba süsü verildiğini tespit etti.

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Polis Alarma Geçti! Kiracıdan Ev Sahibine Bomba Şoku

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yenimahalle Mahallesi 1548. Sokak’ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı binanın 2. katında kiracı olarak yaşayan yabancı uyruklu kişiler, bir süre önce evden ayrıldı. Ev sahibi tadilat için boşaltılan eve usta çağırdı. Evin içinde kumaş bir yeleğin içerisinde borular ve kablolar görünce büyük panik yaşayan usta, daire sahibine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yelekteki boruların içerisine inşaat malzemeleri konarak kablo ile bomba süsü verildiği belirlendi.

'BOMBA DÜZENEĞİ KURMUŞLAR'

Bina sakini Dilek Sezer, ’’Bina 3 katlı, üst katta yaşıyorlardı, ben giriş katta yaşıyordum. Bir bomba düzeneği kurmuşlar. Çatı gibi bir yer var, bir yeleğe sarılı bir şeyler hazırlamışlar ne yapacaklarsa. Onu da ev için tadilat yapmaya gelen arkadaş buldu. Polis geldi, bizi evden çıkarttılar, binanın etrafını çevirdiler. Sonra bomba imha uzmanları geldi, imha ettiler, parçaları poşetlere koyarak götürdüler. Korktum tabii ki. Dışarı çıktım annemi aradım, kız kardeşlerimi aradım. Korktum ağladım’’ dedi.

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Kaynak: İHA

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Kiracı Ev sahibi Bağcılar
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