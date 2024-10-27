Sis, Pus, Kuvvetli Rüzgar... Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı: Göz Gözü Görmeyecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. Rüzgarın orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 19°C
Az bulutlu
DENİZLİ 9°C, 26°C
Az bulutlu
İZMİR 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 4°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 10°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 6°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 3°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 5°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 2°C, 18°C
Az bulutlu
VAN -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 7°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık