Rize'de Heyelan Faciası! Uyurken Hayatını Kaybetti

Rize Çayeli'nin Çarşıbaşı Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin 35 yaşındaki Yakup Ali Bayraktar olduğu ortaya çıktı. Bayraktar’ın heyelana yatak odasında uyurken yakalandığı öğrenildi.

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Rize'de Heyelan Faciası! Uyurken Hayatını Kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak kütleri, bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. Heyelanda 1 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bildirildi. Binalarda oturanlar tahliye edildi.

Rize'de Heyelan Faciası! Uyurken Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Çayeli’nde gece boyu sağanak etkili olurken, Çarşıbaşı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleri bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. İlk belirlemelere göre evlerden birinde toprak yığını altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Rize'de Heyelan Faciası! Uyurken Hayatını Kaybetti - Resim : 2

İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananların da bulunduğu binalarda oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Rize'de Heyelan Faciası! Uyurken Hayatını Kaybetti - Resim : 3

HEYELANA UYURKEN YAKALANDI

Heyelanda yamaçtan kopan toprak kütlelerinin dolduğu apartmanda hayatını kaybeden kişinin Yakup Ali Bayraktar (35) olduğu ortaya çıktı. Cansız bedeni toprak altından çıkarılan Bayraktar’ın heyelana yatak odasında uyurken yakalandığı öğrenildi.

Rize'de Heyelan Faciası! Uyurken Hayatını Kaybetti - Resim : 4

Tahliye edilen riskli binaların çevresinde güvenlik önlemi alınırken, ekipler, bölgede tıkanan mazgalları açmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Rize'de Heyelan Faciası! Uyurken Hayatını Kaybetti - Resim : 5

‘YOLLARIN KAPALI OLDUĞU İHBARLARI GELİYOR’

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, gerekli önlemlerin alındığını fakat yağmurun devam ettiği sürece riskin de süreceğini belirterek, “Bölgede AFAD çalışıyor. Bir hemşehrimiz rahmetli oldu. Kurtarma araçları ile tehlike olabilecek katlardaki vatandaşlar tahliye edildi. Yamaç alanda toprağın yeniden kayabilme riski taşıyor. Yağmurun dinmesini arzu ediyoruz. 10 gün önce de yağmurlar vardı. Geçtiğimiz günlerde bir deprem de meydana gelmişti. Bizlere de yolların kapalı olduğu ihbarları geliyor. O sorunları da çözmeye çalışıyoruz. Tıkanan menfezler var onlar için de çalışmalarımız devam ediyor. AFAD ile birlikte sahada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Kaynak: DHA

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