Boş Arazide Yüzlerce Ölü Tavuk Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan olayda, boş bir arazide üst üste bırakılmış yüzlerce ölü tavuk bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, tavukları bölgeden kaldırdı ve konuyla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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Boş Arazide Yüzlerce Ölü Tavuk Bulundu

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Topaklı ve Beylice mahallelerinin sınırında bulunan boş arazide meydana geldi.

YÜZLERCE ÖLÜ TAVUK BULUNDU

Gündüz saatlerinde bölgede dolaşan vatandaşlar, yüzlerce ölü tavuğun üst üste yığın oluşturacak şekilde boş araziye bırakıldığını görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ölü tavukları bölgeden kaldıran ekipler, bırakan kişilerin tespit edilmesi ve hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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