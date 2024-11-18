Kaza Yapan Sürücü 151 Promil Alkollü Çıktı, Sonucu Kabul Etmedi: 'İnanmıyorum Komiserim, Bir Daha Ölçebilir miyiz?'

Nevşehir’de 2000 Evler Mahallesi 62. Sokak'ta trafik kazası meydana geldi. E.D., kamyoneti ile seyir halindeyken bir akaryakıt istasyonunda bulunan oto yıkama servisinin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yapılan alkol testinde 151 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞUNA İNANMADI

Trafik ekipleri sürücüye uygulanan ceza tutanaklarını imzalatmak istedi. Önce alkollü olduğuna inanmayan sürücü, "İnanmıyorum komiserim, bir daha ölçebilir miyiz?" diyerek tekrar ölçüm yapılmasını istedi. Daha sonra alkollü olduğunu kabul eden sürücü bu sefer de ceza tutanaklarını alkollü oluğu için imzalamak istemedi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücüye 2. kez alkollü araç kullanmaktan ve sürücü belgesini ibraz etmemekten toplamda 8 bin 75 lira para cezası uygulanırken, kamyonet de trafikten men edildi.

Kaynak: İHA