Artvin'de Çığ Düştü!

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Camili bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çığ, Borçka-Camili karayolunu ulaşıma kapattı. Büyükdere mevkisinde yola düşen kar kütlesi, Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerine ulaşımı engelledi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla yollar yeniden trafiğe açıldı.

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Artvin'de Çığ Düştü!

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Borçka-Camili karayolu, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Artvin'de Çığ Düştü! - Resim : 1

Yolun 28. kilometresindeki Büyükdere mevkisinde yamaçtan kopan kar kütleleri, hem gidiş hem geliş yönlerini kapatarak bölgedeki 6 köyün ulaşımını engellemişti. Ekipler iş makineleriyle bölgeye müdahale ederek yolu kardan temizledi ve yeniden ulaşıma açtı.

Artvin'de Çığ Düştü! - Resim : 2

Kaynak: İHA

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