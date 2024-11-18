Artvin'de Çığ Düştü!

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Borçka-Camili karayolu, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Yolun 28. kilometresindeki Büyükdere mevkisinde yamaçtan kopan kar kütleleri, hem gidiş hem geliş yönlerini kapatarak bölgedeki 6 köyün ulaşımını engellemişti. Ekipler iş makineleriyle bölgeye müdahale ederek yolu kardan temizledi ve yeniden ulaşıma açtı.

Kaynak: İHA