Piknik alanında kavga: Ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı
Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Piknik Alanı'nda, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga sonucunda 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Piknik Alanı'nda, 2 kalabalık grup arasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan kavga, piknik alanını savaş alanına çevirdi.
Edinilen bilgiye göre, Halkapınar ilçesi İvriz Piknik Alanı'nda 2 kalabalık grup arasında çıkan ve kısa sürede kontrolden çıkan kavga, piknik alanını savaş alanına çevirdi.
Sopalarla birbirine saldıran gruplar, çevredeki vatandaşları da korkuttu.
Kavgada 5 kişinin yaralandığı ve yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.