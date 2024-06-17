Piknik alanında kavga: Ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Piknik Alanı'nda, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga sonucunda 5 kişi yaralandı.

Piknik alanında kavga: Ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Piknik Alanı'nda, 2 kalabalık grup arasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan kavga, piknik alanını savaş alanına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Halkapınar ilçesi İvriz Piknik Alanı'nda 2 kalabalık grup arasında çıkan ve kısa sürede kontrolden çıkan kavga, piknik alanını savaş alanına çevirdi.

Sopalarla birbirine saldıran gruplar, çevredeki vatandaşları da korkuttu.

Kavgada 5 kişinin yaralandığı ve yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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