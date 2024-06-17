12 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı: Makineyle birlikte ameliyata alındı

Adıyaman’da evin bahçesindeki kıyma makinesiyle oynayan 12 yaşındaki çocuk elini makineye kaptırdı. Çocuk, makineyle birlikte ameliyata alındı.

Son Güncelleme:
12 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı: Makineyle birlikte ameliyata alındı

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yakınlarında 12 yaşındaki Berat E. isimli çocuk, evin bahçesindeki kıyma makinesiyle oynamaya başladı. Bir süre sonra küçük çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen küçük çocuğun eli makineden çıkarılamadı. Durum üzerine çocuk, elini kaptırdığı makineyle birlikte ambulansa alındı.

Küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada ameliyata alındı. Küçük çocuğun elinin feci şekilde zarar gördüğü belirtildi.

Bayram kanlı bitti: Çocuklar için bir araya geldiği eşini bıçaklayarak kurşun yağdırdıBayram kanlı bitti: Çocuklar için bir araya geldiği eşini bıçaklayarak kurşun yağdırdıYurttan Haberler

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kıyma Çocuk Kurban Bayramı Adıyaman
Son Güncelleme:
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri... Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri...
Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu! Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu!
Bayram kanlı bitti: Çocuklar için bir araya geldiği eşini bıçaklayarak kurşun yağdırdı Bayram kanlı bitti: Eşini bıçaklayarak kurşun yağdırdı
Antalya'da tramvay durağında dehşet: Eski sevgililerin kavgasını ayırmak isterken canından oldu Eski sevgililerin kavgasını ayırmak isterken canından oldu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji'den 6 il için uyarı!
Fatih Terim imzayı attı: İşte yeni takımı Fatih Terim imzayı attı
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor
Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti! Fabrika icradan satışa çıktı Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti!
CHP lideri Özgür Özel'in mezarlıktaki diyaloğu sosyal medyada gündem oldu CHP lideri Özgür Özel'in dikkat çeken diyaloğu