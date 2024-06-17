İzmir'in 3 ilçesinde orman yangını

İzmir'in Buca ilçesi Çevre Yolu batı mevkiinde saat 15:12'de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktığı ve saat 15:17'de ilk müdahalenin yapıldığı öğrenildi. Yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi edildi.

Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın konumda çıkan orman yangını da 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla kontrol altına alındı.

Çiğli ilçesinde de Egekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Kaynak: AA