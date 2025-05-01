Pendik’te Hafriyat Kamyonu Kazası: 6 Araç Hasar Gördü

Pendik’te yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, park halindeki 6 araca çarptı; şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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Pendik’te Hafriyat Kamyonu Kazası: 6 Araç Hasar Gördü

İstanbul’un Pendik ilçesi Çınardere Mahallesi Olimpiyat Caddesi’nde, saat 11.00 sıralarında zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen moloz yüklü bir hafriyat kamyonu, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Kamyon, çarptığı araçlarla birlikte durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 6 araçta maddi hasar oluştu. Hafriyat kamyonunun şoförü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza yapan kamyon, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

'KAMYON MAKASLADI, PARK HALİNDEKI ARAÇLARA VURDU'

Kazaya tanık olan Emre Kaftar, “Kamyon yokuş aşağı iniyordu. Burası rampa ve araç yüklüydü. Kamyon hafif kayarak geliyordu. Sokaktan başka bir kamyon çıkıyordu. Yokuş aşağı inen hafriyat kamyonu, ona çarpmamak için sağa döndü. O sırada makasladı ve park halindeki araçlara çarptı. 6 araç kazaya karıştı. Şoför hafif yaralandı” dedi.

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Kaynak: İHA

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Trafik kazası Pendik
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