Park Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Denizli'de dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 3041 Sokak'ta park halinde olan pikabın motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Araçtan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yanan kamyonetin apartmanlara ve sokakta park halindeki diğer otomobillere yakın olması kısa süreli panik yaşanmasına sebep oldu. Yangını duyup aşağı inen araç sahipleri araçlarını yanan kamyonetten uzaklaştırmaya çalıştı. İhbarla birlikte bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle yanan araç kontrol altına alındı. Yangın sonucunda araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA