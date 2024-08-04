Park Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Isparta'da park halinde olan bir kamyonette yangın çıktı. Kamyonet kısa sürede kullanılamaz hale gelirken, çevredeki diğer araç sahipleri panik dolu anlar yaşadı.

Park Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Denizli'de dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 3041 Sokak'ta park halinde olan pikabın motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Araçtan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yanan kamyonetin apartmanlara ve sokakta park halindeki diğer otomobillere yakın olması kısa süreli panik yaşanmasına sebep oldu. Yangını duyup aşağı inen araç sahipleri araçlarını yanan kamyonetten uzaklaştırmaya çalıştı. İhbarla birlikte bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle yanan araç kontrol altına alındı. Yangın sonucunda araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Isparta Yangın
Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor
Tokat'ta Korkutan Anlar! Alev Topuna Döndü Tokat'ta Korkutan Anlar! Alev Topuna Döndü
Ağrı'da Eve Düşen Yıldırım Sonrası Yangın Çıktı: 3 Kişi Yaralandı Ağrı'da Eve Düşen Yıldırım Sonrası Yangın Çıktı: 3 Kişi Yaralandı
Sadece Bir Tutam Sürün! Tenceredeki Yanıkları Ovalamadan Bile Çıkarıyor Sadece Bir Tutam Sürün! Tenceredeki Yanıkları Ovalamadan Bile Çıkarıyor
ÇOK OKUNANLAR
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi; Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi
Tokat ve Bolu'da Peş Peşe Deprem İki İlde Peş Peşe Deprem
CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek: İki Aday Çekiliyor, Favori Kim? CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek
Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Tavan Çöktü, Bebekler Ölümden Döndü Hastanenin Tavanı Çöktü, Bebekler Tahliye Edildi
Noter Yok, Kura Yok! Kadroyu AKP'li Başkanın Çaycısı ile Şoförü Kaptı AKP'li Başkanın Çaycısı ve Şoförü Olmak Varmış!