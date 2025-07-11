Osmaniye’de Su Aboneliği Uyarısı: Başvurular Başladı

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, abonelik işlemleri için gerekli belgeler, taşınmazın mülkiyet durumuna göre farklılık gösteriyor. Tapulu taşınmazlar için; tapu fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, adres bilgisi, su sayacı faturası ile Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi talep edilecek.

Orman arazisine kurulu tapusuz yapılar için ise kira sözleşmesi, kimlik fotokopisi, adres belgesi, DASK poliçesi, sayaç faturası ve güncel bir elektrik faturası ibraz edilmesi gerekecek.

Vatandaşlar, gerekli evraklarla birlikte Osmaniye Belediyesi Zemin Kat Su Endeks Birimi’ne veya sahada görevli belediye ekiplerine başvurarak su abonelik işlemlerini gerçekleştirebilecek. Belediye yetkilileri, düzenli aboneliğin hem hizmet kalitesi hem de su kaynaklarının verimli kullanımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İHA