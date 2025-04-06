Osmaniye’de Öğrencileri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı

Kaza, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü yolunda yaşandı. Kamptan dönen öğrencileri taşıyan bir otobüs, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kaza yaptı. Olayın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Şans eseri kazadan otobüste bulunan 20 öğrenci yaralanmadı.

Kazanın yaşandığı geldiği bölgede yol güvenliği jandarma ekiplerince sağlanırken, trafik akışı kontrollü şekilde verildi.

Kaynak: İHA