Banka'da Korkutan Alevler!

Karaman'da bir banka şubesinde klimadan dolayı yangın çıktı. İtfaiye bankanın kapı camını kırarak içeri girdi. Korkutan alevler yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Banka'da Korkutan Alevler!

Olay, saat 11.00 sıralarında Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan QNB Karaman Şubesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar banka şubesinden yoğun dumanların çıktığını görerek durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri güvenlik nedeniyle bulvarı trafiğe kapattı.

Bankanın kapı camını kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edebilmek için önce içeride biriken yoğun dumanı kurduğu sistemle tahliye etti. Daha sonra maske ve özel kıyafetlerini giyerek içeriye giren ekip, yangını söndürdü. İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan da olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangının klimadan dolayı çıktığı tespit edilirken, banka şubesinde hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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