Bursalılar Dikkat! Valilik Uyardı, Yarın Sabah Başlıyor

Bursa Valiliği, sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Pazartesi) günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: İHA