Bursalılar Dikkat! Valilik Uyardı, Yarın Sabah Başlıyor
Bursa'da sağanak yağış için alarm verildi. Valilikten yapılan açıklamada pazartesi sabahından itibaren şiddetli yağışın etkili olacağı bildirildi.
Bursa Valiliği, sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Pazartesi) günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Kaynak: İHA