Osmaniye’de Eşi Tarafından Öldürülen Fatma Yılmaz Toprağa Verildi

Osmaniye’de eşi S.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen Fatma Yılmaz’ın cenazesi toprağa verildi. Katil zanlısı S.Y. adliyeye sevk edildi.

Osmaniye’de Eşi Tarafından Öldürülen Fatma Yılmaz Toprağa Verildi

Osmaniye’de eşi S.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen Fatma Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Asri Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz’ın cenazesi toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı S.Y.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bahar Aksu'nun Cinayet Videosuyla Eski Eşi ve Kızını Tehdit Etmişti, Serbest Bırakıldı! Bir Kadın Cinayeti Daha 'Geliyorum' DiyorBahar Aksu'nun Cinayet Videosuyla Eski Eşi ve Kızını Tehdit Etmişti, Serbest Bırakıldı! Bir Kadın Cinayeti Daha 'Geliyorum' DiyorGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Osmaniye
Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı
Gaziantep Merkezli FETÖ Operasyonu: 47 İlde 225 Şüpheli Yakalandı Gaziantep Merkezli FETÖ Operasyonu: 47 İlde 225 Şüpheli Yakalandı
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
Gebze’de Düğün Konvoyunda Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza Gebze’de Düğün Konvoyunda Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor
BYD Yatırımını Tümden Geri Çekti! Fiyatlar Dip Seviyeyi Gördü BYD Yatırımını Tümden Geri Çekti! Fiyatlar Dip Seviyeyi Gördü
Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor