Osmaniye’de Eşi Tarafından Öldürülen Fatma Yılmaz Toprağa Verildi

Osmaniye’de eşi S.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen Fatma Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Asri Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz’ın cenazesi toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı S.Y.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA