Ordu'da Metruk Binada Yangın! Ekipler Seferber Oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde Çınarlık Mahallesi Harmantepe Sokak'ta 2 katlı metruk binadan bir anda alevler yükseldi. Alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, binanın giriş katında yanan ateşe müdahale etti. Ekipler yanan ateşi söndürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA